Formia al voto, affluenza record: alle 12 ha votato il 28,68% La diretta

Procedono regolarmente le operazioni di voto a Formia per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Sei i candidati in corsa (Paola Villa, Gianfranco Conte, Pasquale Cardillo Cupo, Claudio Marciano, Mario Taglialatela e Antonio Romano), 350 invece gli aspiranti consiglieri comunali suddivisi in quindici liste. Trentatremila126 gli elettori chiamati alle urne.



L'affluenza

Oggi alle 12 a Formia ha votato il 28,68%, oltre il doppio in termini percentuali della precedente tornata elettorale quando alla stessa ora aveva votato il 12,07% (ma all'epoca si votava anche il lunedì e dunque il dato non è omogeneo). Prossima rilevazione alle 19, quindi quella finale alle 23.



Lo scrutinio

I seggi chiuderanno alle 23 e subito dopo inizierà lo scrutinio che il Messaggero seguirà in diretta.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30



