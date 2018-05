«Devi vendere la casa», aggredisce la madre di 81 anni: arrestato

Aggredisce la madre di 81 anni per costringerla a vendere la casa. Un uomo di 52 anni è stato arrestato

dai carabinieri di Formia domenica per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali.

La chiamata con la richiesta di aiuto è arrivata al 112, i militari sono accorsi nell'abitazione dell'anziana dove oltre alla donna si trovava la figlia 58 enne. La madre ha raccontato ai carabinieri che da tempo il figlio si comporta in modo violento nei suoi confronti, vuole estorcerle del denaro e convincerla a vendere la casa di proprietà lasciando il profitto della vendita a lui.

L'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Scauri in attesa del rito direttissimo.

