Formazione, corsi per chi è uscito dal percorso scolastico-lavorativo a Latina

L'acronimo è Neet e sta per not in education, employment or training che tradotto significa non essere impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione. A loro si rivolgono i nuovi corsi della "Latina formazione lavoro" che ha aderito a un bando della Regione Lazio che consentirà ai giovani di rientrare in un percorso di formazione - lavoro e prendere il diploma professionale o specializzarsi in alcuni settoriI corsi per i quali attualmente è possibile iscriversi sono: tecnico dell’acconciatura, tecnico dei trattamenti estetici, tecnico riparatore di veicoli a motore, tecnico impianti termici, tecnico dei servizi di sala e bar, tecnico di cucina, tecnico elettrico e tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati. I corsi si svolgono in sedi diverse (Latina, Aprilia, Fondi e Terracina), sono completamente gratuiti e le iscrizioni terminano il 30 marzo.Per informazioni "Latina formazione" ha istituito il cellulare 338.804.2349, attivo anche tramite whatsapp, contattabile tutti i giorni dalle 9 alle 17 oltre alla mail iniziativaneet@latinaformazione.it Si possono anche consultare il sito www.latinaformazione.it/neet-diploma-professionale-scadenza-30-03-2019/ o la pagina socialwww.facebook.com/LatinaFormazione/