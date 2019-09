Fontane di Latina in abbandono, il Comune: a fine mese via ai lavori straordinari

Fontane monumentali e moderne di Latina, via alla manutenzione entro il mese di settembre. Dopo anni di attesa, per alcune sarà il momento di rivedere l’acqua, come per quella di piazza della Libertà. La gara per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, bandita a gennaio, è infatti alle battute finali: «Stiamo attendendo solo alcuni documenti da parte della ditta aggiudicataria e dall’Agenzia delle entrate, ma arriverà tutto entro i prossimi giorni e la ditta sarà operativa entro fine mese», assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri. Lavori che dureranno, per il ripristino dei giochi d’acqua, tra quattro e cinque mesi al massimo.

A partire da quella cui i cittadini di Latina sono più legati, quella di piazza della Libertà, una di quelle rimaste com’erano alla fondazione, con le spighe che nascevano dove un tempo c’era l’acqua. La stessa allegoria della “terra redenta” che ritorna in un’altra delle fontane storiche, quella di piazza del Quadrato, nucleo originario di Littoria, che rappresenta lo sforzo e l’impegno fisico dei coloni. L’appalto non è però relativo solo alle fontane storiche. I lavori interesseranno infatti anche le fontane più moderne.

Per tutte, l’appalto prevede l’ordinaria manutenzione di pulizia, e per alcune anche la straordinaria. In quest’ultimo caso, sono previste una nuova impermeabilizzazione, una pulizia completa dei circuiti idraulici, la rimozione del calcare, la sostituzione di lampade rotte e ugelli e saracinesca ove necessario, il cambio delle pompe centrifughe non più in grado di funzionare. La sola fontana di piazza della Libertà costerà 60.583 euro, seguita da quelle del laghetto del parco San Marco, del Villaggio Trieste, della rotonda tra via del Lido e via Litoranea, ciascuna al costo di 10mila euro. Il totale generale supera i 120mila euro di soli lavori, cui si aggiungono poi gli oneri di legge.

Ma cosa è successo alle fontane? A piazza della Libertà, ad esempio, la fontana, che è sottoposta a vincolo e per operare su di essa occorre il benestare della Sovrintendenza, «è stata oggetto di pulizia generale, ma risulta compromesso sia il sistema di alimentazione idrica che il circuito idraulico».

Grave la situazione anche a piazza San Marco, dove «è ferma la pompa centrifuga, sono state divelte le lame d’acciaio delle uscite, ostruito lo scarico e il sistema comunicante delle quattro vaschette». Peggio ancora in quella tra via del Lido e via Litoranea che «ha subito danneggiamenti sia alle parti murarie che agli apparati, mentre la camera di manovra, dove sono collocate pompe e quadri elettrici, è completamente allagata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA