Venerdì 31 Maggio 2024, 00:00

SERIE C

Da giorni era nota la volontà di proseguire insieme e ieri, nella tarda mattinata, è arrivata l'ufficialità. Gaetano Fontana guiderà anche il prossimo anno il Latina Calcio 1932 nel campionato di Lega Pro, il quarto consecutivo per la società nerazzurra. L'allenatore arrivato a gennaio per sostituire Daniele Di Donato si è legato al club del presidente Antonio Terracciano per un anno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione ai play off. Mercoledì scorso c'era stato un incontro tra le parti, nel quale si era trovata un'intesa di massima. Dopodiché, sistemati gli ultimi dettagli, si è arrivati alla firma. Un segnale di continuità importante, che testimonia la volontà del Latina di dare seguito a un percorso tecnico ben preciso. Fontana avrà modo di insistere su quei concetti portati avanti sin dal suo arrivo, chiaramente con una squadra che subirà delle modifiche rispetto a quella che ha concluso la stagione nel pareggio di Taranto, che ha estromesso i pontini dalla corsa alla serie B.

Il presidente e la dirigenza hanno apprezzato la dedizione e la professionalità dell'ex Turris, che nel giro di poche settimane ha saputo calarsi nel contesto nerazzurro. Con il suo arrivo e, complici anche degli innesti mirati, la squadra ha ripreso quel cammino che si era interrotto a Potenza con l'esonero di mister Di Donato, arrivando (anche se con fatica nelle ultime quattro giornate) a tagliare il traguardo play off. Club e allenatore hanno avuto modo di confrontarsi, di condividere programmi e ambizioni, con l'auspicio di fare qualcosa in più rispetto a quanto visto in questa stagione. In attesa di capire se il girone sarà lo stesso di sempre e quali saranno gli uomini a disposizione di Fontana, quel che conta è che da questo momento si può davvero iniziare a pianificare il futuro. Fontana aveva fatto intendere, nell'ultima conferenza stampa, di voler proseguire il lavoro svolto dal momento in cui aveva messo piede nella nuova realtà. E adesso, avrà l'opportunità di costruire una squadra, insieme al direttore sportivo Patti, con elementi che sappiano interpretare nel migliore dei modi la sua idea di calcio.

Il Latina, con la comunicazione apparsa ieri sui social, ha reso noto l'accordo con l'allenatore classe 1970 senza specificare se i componenti dello staff tecnico saranno gli stessi dell'ultima stagione, primo fra tutti Emilio Coraggio, ex calciatore nerazzurro che dopo aver condiviso l'esperienza alla Turris con Fontana, ha seguito il tecnico anche nel capoluogo pontino. Ad oggi l'unica certezza è che Fontana sarà ancora al timone di un gruppo squadra che i tifosi non vedono l'ora di scoprire. Di tempo ce n'è per allestire una rosa competitiva, in questo senso il ds Patti non ha mai smesso di lavorare, consapevole però di partire da una buona base. Saranno tante le questioni da affrontare, come ogni inizio estate, ma la volontà è quella di migliorare ulteriormente la squadra, provando a tenere i pezzi pregiati e individuare profili, sia senior che under, in grado di alzare il livello qualitativo.

ATTESA

Intanto procedono gli allenamenti dell'Under 17 Nazionale che domenica giocherà l'andata dei quarti di finale play off con l'Avellino. La società ha reso noto che il match si disputerà, come successo già con il Sorrento, allo stadio Francioni con fischio d'inizio alle 16.30. Una settimana più tardi, il return match in casa dell'undici biancoverde. L'ingresso allo stadio sarà gratuito, un'occasione importante per poter vedere all'opera i giovani nerazzurri che sono pronti a giocare un'altra grande sfida per avvicinarsi alla semifinale. La squadra fino a due mesi fa guidata da Verardi e poi passata sotto la gestione Ciciotti ha dimostrato di avere qualità e carattere, gli ingredienti giusti per tentare di arrivare fino in fondo.