Non c'è pace a Fondi, la città "zona rossa" perché quella più colpita dal coronavirus in provincia di Latina. Un incendio è divampato in una palazzina in via Nuoro - praticamente nel centro cittadino - ed è in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Presenti anche i mezzi di soccorso dell'Ares 118, non si è ancora a conoscenza della presenza o meno di feriti.

L'appartamento all'ultimo piano è avvolto dalle fiamme

