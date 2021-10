Minaccia di dar fuoco alla casa della ex moglie, arrestato dalla Polizia

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 09:52

Un uomo di 45 anni, già autore del reato di maltrattamenti in famiglia per il quale gli era stata comminata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Fondi per aver violato tale prescrizione.

L’uomo, in forte stato di agitazione, era tornato presso l’abitazione della ex moglie e del figlio 18enne, minacciando di dar fuoco alla casa se la donna non l’avesse abbandonata, andando via anche dal comune sud-pontino. La vittima ha prontamente richiesto l’intervento della Polizia ma le minacce nei suoi confronti sono poi proseguite anche in presenza degli agenti, tanto che questi hanno dovuto procedere all’arresto dell’uomo che è stato posto ai domiciliari presso l’abitazione dei suoi genitori.