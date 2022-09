Fondi, nuove fiamme in via Toscana: incendio devasta appartamento, palazzina evacuata

Ancora fiamme e paura, a Fondi. E sempre in via Toscana, nel cuore del quartiere popolare Portone della Corte, proprio dove nei giorni scorsi un incendio notturno aveva distrutto due macchine parcheggiate ai piedi di una palazzina. La stessa palazzina al civico 5 in cui sabato sera è divampato un grosso rogo partito da un appartamento situato al quarto piano, rischiando di allargarsi al resto dello stabile, composto da venti alloggi: a decine, le persone costrette ad allontararsi in fretta e furia.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30. Per placare l’incendio fino a spegnerlo e supervisionare le operazioni di evacuazione sono sopraggiunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Gaeta e Terracina, al lavoro fino a notte fonda supportati dai volontari dei Falchi. Tra gli intervenuti anche i sanitari del 118, gli agenti del Commissariato e quelli della Municipale. Fortunatamente, non risultano feriti. Mentre in via precauzionale l’intera palazzina è stata dichiarata inagibile, le cause all’origine del rogo sono in fase di verifica. Per ora l'ipotesi è quella del cortocircuito.