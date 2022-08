Sorpresa a Fondi nella notte: nascono 21 tartarughine Caretta caretta

Sono nate alle 2 della scorsa notte 21 tartarughine Caretta caretta il cui nido si trovava sulla spiaggia di Capratica a Fondi. Dopo la rottura delle uova e la formazione del classico cono che preannuncia il lieto evento alle 18:05 di ieri, i primi esemplari hanno iniziato a sfidare la sabbia a notte fonda. I 20 piccoli hanno attraversato la spiaggia per salpare le acque del Tirreno. Poi questa mattina l'altra sospresa: alle 6:55, è spuntata la ventunesima tartarughina. Anche la nascita, così come la nidificazione, è avvenuta lo stesso giorno dell'ormai famosissimo evento record del 2020 in località Holiday.

Sul posto, oltre al team di Tartalazio, che si è dovuto dividere per un'altra schiusa in corso a Ventotene, anche la presidente del Parco regionale Riviera d'Ulisse Carmela Cassetta. Nelle prossime ore, in particolare di notte, potrebbe avvenire la schiusa di ulteriori uova.