Mucca in trappola, per salvarla oltre sei ore di lavoro dei soccorritori

Giovedì 15 Luglio 2021, 20:44

Particolare soccorso, mercoledì, nelle campagne di Fondi: c’è stato un intervento in forze volto a salvare una mucca, rimasta intrappolata tra i campi della frazione San Raffaele.

In mattinata aveva deciso di avventurarsi in un fossato fangoso, sprofondando con le zampe fino ad essere costretta a restare per lungo tempo immobile sotto il sole cocente. Non fosse stato per l’allarme lanciato intorno alle 13 da un agricoltore, entro non molto sarebbe morta.

APPROFONDIMENTI CISTERNA Cucciolo di cane cade in una tomba a Cisterna di Latina,...

L’uomo ha allertato una pattuglia di guardie venatorie dell’Italcaccia, impegnate in un servizio di controllo nei paraggi. I volontari dell’associazione venatoria hanno dunque contattato gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, con questi ultimi che tra imbracature e faticose manovre sono riusciti a liberare la mucca soltanto dopo ore di lavoro. Per tirarla fuori dalla trappola di fango in cui si era infilata, ne sono state necessarie più di sei.

A margine del recupero il bovino, fortemente debilitato, è stato affidato alle cure di un veterinario dell’Asl.