Fondi, morto lo storico imprenditore Mario Izzi

Un altro pezzo di storia pontina venuto a mancare. Mercoledì, intorno alle 19, si è spento nella sua Fondi l’88enne Mario Izzi, per decenni e fino all’ultimo protagonista di un’esperienza imprenditoriale nella grande distribuzione alimentare tra le più significative ed esemplari del Basso Lazio.

Un uomo d’affari di livello nazionale, Izzi, ma impegnato in prima linea anche nella vita pubblica. Come negli anni al vertice del Consorzio industriale del Sud pontino, in quelli trascorsi da animatore del Comitato pro ospedale di Fondi e in quelli alla presidenza della Fondazione “San Giovanni di Dio”, prima a battersi per l’apertura del nuovo nosocomio della Piana e nella raccolta di finanziamenti per acquistare attrezzature, poi per il potenziamento dei servizi. Un ruolo in Fondazione ricoperto fino a ieri, con costanza e senso civico.

«Con la dipartita di Mario Izzi si chiude un lunghissimo capitolo della storia socio-economica della città», sottolineano il sindaco Beniamino Maschietto e il presidente del consiglio Giulio Mastrobattista, esprimendo alla famiglia le più sentite condoglianze a nome dell’intera assise. L’addio terreno all’imprenditore è stato fissato alle 10.30 di venerdì presso il duomo di San Pietro, a cura delle onoranze funebri Sant’Anna.