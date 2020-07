Disoccupato minaccia di darsi fuoco a Fondi: uomo disperato salvato da un abbraccio

Salvo, ancora una volta grazie alla sensibilità e all'umanità di un ispettore di polizia del commissariato di Fondi, l'uomo che questa mattina ha minacciato di darsi fuoco ai piedi del Comune.

Solo, senza lavoro, denutrito e disperato: dopo l'ennesima notte infernale il 60enne era arrivato al culmine della sopportazione tanto da pensare al gesto estremo. Si è quindi cosparso di benzina e stava per darsi fuoco ma è stato fermato. Da una parte il sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto che ha cercato di tranquillizzare il pover'uomo promettendogli aiuto, dall'altra l'ispettore di polizia che, con estrema calma e parole di grande umanità, si è avvicinato sempre più fino ad abbracciare il 60enne, poi scoppiato in una mare di lacrime.

Insieme si sono recati al vicino bar per prendere un caffè fino a quando l'uomo ha ceduto l'accendino.

Il 60enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari dell'Ares che lo hanno visitato e liberato dagli abiti, completamente impregnati di liquido infiammabile.

Nel frattempo si erano già mobilitati decine di uomini: oltre alla polizia e ai vigili del fuoco, anche agenti della Municipale, carabinieri, volontari della Croce Rossa e impiegati comunali.Un uomo si è cosparso di benzina e minaccia di darsi fuoco a Fondi, di fronte al municipio. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, intervenuti carabinieri, polizia locale, Ares 118 e vigili del fuoco.

Vedi anche > Cosa vorresti a Fondi? A due mesi dalle elezioni lo abbiamo chieso a 100 elettori

Ultimo aggiornamento: 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA