Droga nascosta nell'armadio e nella cappa della cucina, arrestato un giovane

Personale della Polizia di Stato – questura di Latina, nella serata di ieri, 7 aprile, ha tratto in arresto un ragazzo di 21 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era stato posto sotto osservazione dai poliziotti del commissariato di Fondi nel corso di uno specifico servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di appostamento nei pressi della sua abitazione, gli agenti sono intervenuti e al termine di una perquisizione in casa sono stati rinvenuti diversi pacchetti confezionati, contenenti varie tipologie di droga occultati in un armadio della camera di letto e all’interno della cappa della cucina.

In particolare, sono state sequestrati 6 grammi di marjuana, 86 di hashish e una dose di cocaina oltre alla somma in denaro contante di 235 euro ritenuta provento dello spaccio. Il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Ultimo aggiornamento: 13:48

