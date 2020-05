Cuoco senza posto fisso, pusher dopo il lockdown: l'ultimo arresto dei carabinieri della Tenenza di Fondi dimostra che, durante la ripartenza, sarà fondamentale far sentire la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. È quanto stanno cercando da fare gli uomini coordinati dal sottotenente Emilio Mauriello che mercoledì, nel corso di un servizio di controllo ordinario, hanno intercettato un movimento sospetto.

I militari hanno tenuto d'occhio la situazione per poi entrare in azione nel momento più opportuno. Quando è scattata la perquisizione personale i carabinieri hanno subito trovato addosso al ragazzo 43 grammi di hashish. Gli accertamenti sono quindi proseguiti a casa dove sono spuntati fuori un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento e 50 euro in contante. Che l'incertezza economica non abbia spinto il giovane ad arrotondare con la vendita di droga? Difficile dirlo intanto con l'arresto di ieri il crimine ha fatto un passo, anche se piccolissimo, indietro. Dalla perquisizione domiciliare, in un'abitazione al confine tra i comuni di Fondi e Lenola, non è venuto fuori granché, segno che non si trattava certo di un criminale navigato. Il giudice ha subito convalidato l'arresto rimettendo in libertà il giovane che, fino all'altro ieri, era incensurato e senza il minimo precedente. Elementi, questi ultimi, che giocavo a favore del 28enne e che suggeriscono l'ipotesi di una piccola attività parallela intrapresa, probabilmente, per arrotondare. Il giovane, di Lenola, svolge infatti la professione di cuoco ma in maniera saltuaria e senza un contratto fisso. Da qui l'ipotesi che lo stesso possa aver azzardato una vendita di fumo per racimolare qualche euro in più. Arginare e spegnere tutti questi focolai del crimine, determinato a prendere il sopravvento in momenti di crisi e difficoltà economica, è il compito dei carabinieri impegnati sul campo notte e giorno. Ba.Sa.

