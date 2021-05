Fondi, incidente in via Stazione: centauro elistrasportato a Roma

Pauroso incidente stradale, nel primo pomeriggio di mercoledì, Fondi. Si è verificato lungo via Stazione, all’altezza dell’intersezione con via Terruto, vedendo scontrarsi una macchina e un maxi-scooter che secondo le ricostruzioni procedevano nella medesima direzione.

Dopo un primo intervento da parte dei sanitari di un’ambulanza, il centauro è stato preso in carico dal personale dell’elisoccorso Pegaso - calatosi in uno spiazzo nei paraggi - per essere trasferito in codice rosso alla volta dell’ospedale San Camillo di Roma.

Da chiarire, l’esatta dinamica dell’accaduto. È al vaglio degli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro. Pesanti, vista l'area ad alta percorrenza, i disagi alla viabilità.

