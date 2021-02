Fondi, incidente tra moto e camion: muore centauro

Dramma della strada, mercoledì sera, alla periferia di Fondi: ha perso la vita un centauro. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, la motocicletta sui cui viaggiava è rimasta coinvolta in un incidente con un camion.

Un sinistro dagli esiti fatali avvenuto intorno alle 22 lungo la provinciale per Sperlonga, all’altezza del bivio per via Acquachiara. Sul posto, lanciato l’allarme, hanno operato i sanitari del 118 e i carabinieri della Tenenza locale. Inutile, ogni tentativo di soccorso.

Per permettere i rilievi e le successive operazioni di recupero dei due mezzi coinvolti, il tratto della Fondi-Sperlonga teatro dello schianto è stato temporaneamente interdetto al traffico.

