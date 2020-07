Ultimo aggiornamento: 09:09

Terribile incidente in via Don Luigi Sturzo a Fondi , tra il Comune e il Centro Valerio.Lo scontro ha interessato un'auto e uno scooter attorno alle 2 della scorsa notte. Violentissimo l'impatto che ha fatto sbalzare il ragazzo che viaggiava in sella al mezzo a due ruote, un 17enne, sulla recinzione della vicina abitazione.Sarebbe stata proprio quest'ultima a causare gravissime ferite allo sfortunato ragazzo.Gli operatori del 118 hanno liberato il giovanissimo dalle inferriate e sono partiti alla volta del campo di Madonna degli Angeli dove è atterrato Pegaso.L'elisoccorso ha infine trasferito il 17enne all'ospedale Gemelli di Roma dove si trova tuttora ricoverato.Sono ore di grande apprensione in città, sotto shock il concudente della vettura e i primi soccorritori che hanno assistito alla drammatica scena.