Fondi, fiamme e paura: un'altra macchina bruciata

Calata la sera, a Fondi ecco tornare la paura: è andata a fuoco un’altra macchina. La quinta negli ultimi due mesi, contraddistinti anche dall’esplosione di almeno tre bombe, tanto da portare il Prefetto a disporre la massima allerta e l'invio di uomini e mezzi a supporto delle forze dell'ordine locali.

L’auto, una Bmw station wagon 320 appartenente a una donna del posto, era parcheggiata ai piedi di una palazzina di via Madonna delle Grazie, in pieno centro urbano. L’allarme è scattato interno alle 23 di domenica, con le fiamme che hanno avvolto il mezzo per poi allargarsi tutt'intorno. Fino a danneggiare parte dell’edificio di fronte, e in particolare un ristorante al pianterreno. Un colpo di sfortuna andato a infierire su un’attività che da qualche mese ha temporaneamente chiuso i battenti, prostrata dagli effetti del Covid.

Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni. Indagano i carabinieri, al lavoro sul luogo teatro dei fatti con la polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA