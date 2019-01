Fondi, eroina nei tacchi degli stivali: arrestata insospettabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' un arresto degno di un film quello operato dai carabinieri della tenenza di Fondi e della Compagnia di Terracina. I militari infatti nel corso di una indagine specifica hanno arrestato una donna di 43 anni, Alessandra Z. con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo essere stata fermata la donna è stata sottoposta a perquisizione. Nell'auto, però, i militari del capitano Vivona e del tenente Mauriello non hanno trovato nulla, malgrado fossero sicuri che la donna avesse con sé delle dosi di droga. A quel punto hanno disposto una perquisizone personale, anche questa però ha avuto esito negativo. Così sono stati esaminati gli indumenti e in particolare gli stivali. I militari si sono accorti infatti che il tacco aveva un nascondiglio e all'interno c'erano due ovuli contententi 13 grammi di eroina. La donna è stata arrestata e riportata a casa: ai domiciliari aspetterà il processo per direttissima che si terrà domani.