Ballottaggio a Fondi, è partita la sfida Maschietto-Parisella/Segui la diretta

Si è svegliato di buon mattino per andare subito ad esprimere la sua preferenza il sindaco facente funzioni uscente e in corsa per il bis Beniamino Maschietto.Un saluto veloce al gruppo di lavoro della sezione 32, al Salto di Fondi, e poi di nuovo in giro per la città.Luigi Parisella, che risiede in centro, voterà invece all'Edificio Scolastico.Seggi aperti fino alle 23 di questa sera e poi di nuovo domani, dalle 7 alle 15.Sarà una sfida all'ultimo voto tra Beniamino Maschietto, che ha conquistato il 49,5 delle preferenze, e Luigi Parisella che si è fermato al 19,43% ma ha conquistato, ufficiosamente, il favore di almeno altri due gruppi.