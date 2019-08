Fondi devastata dagli incendi: in via Gegni case evacuate e tanta paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un vastissimo incendio sulle colline di Fondi . Mancava poco al tramonto quando più focolai hanno cominciato a minacciare case, serre e coltivazioni in località Gegni.Tanti i residenti costretti a uscire dalle proprie case e a mettersi al riparo in attesa della squadra interforze, impegnata giorno e notte a contrastare l'emergenza incendi Nel momento più critico alcuni tuoni ha fatto presagire un provvidenziale temporale che, purtroppo, non è mai arrivato. Al posto della pioggia sono infatti arrivate potenti raffiche di vento che hanno ulteriormente alimentato le fiamme rendendo la situazione ancora più complessa.Due elicotteri della protezione civile, vigili del fuoco e Falchi di pronto Intervento hanno lavorato ore prima di avere la meglio sulle altissime lingue di fuoco. Sono accorsi in via Gegni anche alcuni agenti del commissariato di polizia di Fondi per supportare le famiglie in difficoltà. Alle 23.30 l'allarme era rientrato ma i piromani avevano conquistato un'altra, enorme, fetta di territorio.