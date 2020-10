Centotre persone indagate, tra rappresentanti legali di imprese e professionisti, sequestri per oltre 36 milioni di euro a carico di 88 società e un'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza di Milano che ha toccato le province di Milano, Brescia, Novara, Lecco, Roma e anche Latina. Il caso riguarda indebite compensazioni di imposta e anche lo sfruttamento del Decreto Rilancio di maggio 2020. L'operazione Take over approda in particolare a Terracina, dove risulta indagata una nota professionista del luogo, destinataria di una perquisizione presso la sua abitazione e lo studio. L'indagine nasce da una segnalazione dell'Inps relativa a un'anomala operatività di compensazione di crediti e debiti di imposta perpetrata attraverso la presentazione di modelli F24. In particolare è stato rilevato un diffuso e consolidato meccanismo di evasione di debiti previdenziali ed erariali realizzato facendo ricorso al cosiddetto accollo fiscale. L'attività investigativa ha consentito di accertare il funzionamento del sistema di frode: il debito tributario maturato dal soggetto accollato, cioè titolare dell'obbligazione tributaria, veniva pagato da una terza società accollante utilizzando in compensazione crediti vantati verso l'erario. Il tutto in violazione di quanto previsto dal quadro dispositivo vigente. I contratti di accollo rappresentavano infatti l'espediente attraverso il quale il debitore d'imposta abbatteva la propria esposizione tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA