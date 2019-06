Basket, il coach Alessandro Iacozza premiato dal sindaco di Fondi per la salvezza con la Dinamo Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il primo tecnico della città di Fondi ad allenare un club di basket di serie A italiana. Alessandro Iacozza è stato ricevuto dal sindaco Salvatore De Meo che lo ha omaggiato con una targa ricordo e si è congratulato con lui per l’importante traguardo professionale raggiunto dopo una già brillante carriera. Dopo aver vinto un campionato di C2 con il Basket Fondi (2008/2009) e aver condotto per la prima volta una società di pallacanestro locale all’approdo nel campionato nazionale di C1, Alessandro ha ricoperto per diversi anni il ruolo di vice allenatore in serie A con Veroli e Ferentino.Nel settembre 2018 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di vice allenatore della Cagliari Dinamo Academy, che milita in A2: dopo 11 giornate, con la squadra sarda ultima in classifica con il misero bottino di soli 2 punti conquistati (10 sconfitte e una sola vittoria), Iacozza è subentrato nel ruolo di Capo Allenatore in sostituzione del coach esonerato Riccardo Paolini. E' riuscito nel miracolo di salvare il team isolano senza nemmeno doversi giocare la permanenza nel campionato attraverso la lotteria dei play-out, sebbene tutti ormai dessero per spacciata il quintetto cagliaritano.L’ultima grande soddisfazione per il coach fondano è stata, nei giorni scorsi, la chiamata da parte della FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, che gli ha affidato l’incarico di allenatore della Nazionale Italiana Under 23 di 3vs3 che parteciperà alla Nations League in programma dal 7 al 10 giugno all’Aia, nei Paesi Bassi.Nel corso dell’incontro che si è tenuto presso il Municipio, alla presenza del consigliere comunale Fabrizio Macaro, il sindaco De Meo ha espresso le proprie felicitazioni ad Alessandro Iacozza, augurandogli di riuscire a portare sempre più in alto il nome della città di Fondi sui palcoscenici del basket nazionale e internazionale.