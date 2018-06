Fondi in arrivo per la differenziata sulle isole: intanto la spiaggia di Chiaia di Luna è ridotta una discarica

di Barbara Savodini

«La Giunta regionale ha stanziato un contributo di 50mila euro per sostenere la raccolta differenziata nelle isole pontine: nei mesi estivi, infatti, i Comuni di Ponza e Ventotene registreranno un notevole afflusso di turisti con il conseguente aumento della produzione di rifiuti».



Ad annunciarlo in una nota è l'assessore regionale Massimiliano Valeriani che sta predisponendo sopralluoghi e interventi ad hoc nei punti più critici del territorio.



«Siamo intervenuti – prosegue lo stesso - mettendo a disposizione le risorse per fronteggiare l’incremento dei rifiuti che verranno prodotti durante la stagione estiva. Un contributo importante per evitare eventuali criticità legate al decoro e all’igiene ambientale nelle isole pontine».



Com'è, intanto, la situazione in questi giorni a Ponza a stagione turistica iniziata ma ancora non esplosa del tutto?



Le strade sono pulite ma con la presenza di cassonetti sono pochi coloro che perdono tempo a differenziare correttamente carta, plastica e vetro.



Non mancano punti critici come l'ormai ex paradiso terrestre Chiaia di Luna: la spiaggia, oltre ad essere chiusa per il pericolo dei crolli, è diventata un raccoglitore dei rifiuti che molti turisti gettano dal belvedere. La foto è emblematica ma, purtroppo, bonificare il sito è tutt'altro che semplice.





Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA