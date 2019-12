Fondi, aggredisce il patrigno e gli rompe lo sterno: arrestato 19enne

La Vigilia di Natale ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una famiglia di Fondi. Nel corso del cenone è scoppiata una lite terribile tra figlio e patrigno per motivi banali, i classici attriti tra un ragazzo ribelle e un genitore acquisito, ma la situazione è velocemente degenerata quando il giovane ha spinto l'adulto. Ne è nata una violenta aggressione finita con il patrigno a terra.



Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118 che ha trasferito l'uomo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Fondi. Sterno rotto e lesioni multiple è stato il verdetto dei medici del nosocomio fondano che hanno dimesso il ferito con una prognosi di 30 giorni. Praticamente in contemporanea sono intervenuti anche i militari della Tenenza di Fondi che hanno arrestato l'aggressore praticamente in flagranza di reato. © RIPRODUZIONE RISERVATA