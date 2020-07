Latina, folla a Santa Rita per l'ultimo saluto a Chiara Battisti

Grandissima folla ai funerali di Chiara Battisti, la ragazza di 28 anni deceduta a distanza di alcuni giorni dall'incidente stradale verificatosi a Pontinia, in cui era rimasto vittima anche Alessandro Paolucci, 40enne di Cisterna di Latina.



La cerimonia si è tenuta questa mattina alle 10:30 a Santa Rita a Latina.



Tantissimi gli amici che sono arrivati per salutare per l'ultima volta Chiara, che proprio oggi si sarebbe dovuta laureare in Farmacia.



Un destino beffardo che ha fatto sì che quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa, si sia trasformato in un dramma.