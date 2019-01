Folla a San Marco per l'ultimo saluto a Mario Cancellieri: «Sei stato un esempio»

«Hai sempre vissuto con stile, con semplicità e con un sorriso: sui campi di calcio e nella tua vita di commerciante. Per tutti noi sei stato un esempio di stile, gentilezza, correttezza e lealtà». Con queste parole il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha salutato Mario Cancellieri, ex capitano del Latina Calcio e storico commerciante del capoluogo morto a 72 anni il 29 dicembre scorso per una infezione post operatoria. La famiglia, tanti compagni di squadra, una folla di amici ha riempito la Cattedrale di San Marco per i funerali che sono stati celebrati da don Claudio De Portu. Al termine delle esequie il ricordo struggente degli amici del Mussotennisteam e le parole del sindaco. Sulla morte di Cancellieri la Procura di Roma ha aperto una inchiesta. Al momento non risultano indagati. Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA