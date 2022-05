I carabinieri organizzano una passeggiata naturalistica a Villa Fogliano con l'associazione LatinAutismo

Il Comando Provinciale Carabinieri di Latina e il Reparto Carabinieri Forestali della Biodiversità di Fogliano con l’associazione “LatinAutismo”, l’USR Lazio ambito territoriale di Latina e CTS IC A. Volta, organizzano per lunedì 23 maggio una passeggiata naturalistica presso il Parco di Villa Fogliano.

L’iniziativa rientra nel protocollo d’intesa firmato a Roma tra il Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri per l’educazione ambientale e la promozione delle attività di tutela e cura del territorio, e prevede il comune impegno per la diffusione dell’educazione ambientale nelle scuole.

La visita naturalistica, inserita in un programma più ampio che da settembre coinvolgerà tutti gli Istituti scolastici di Latina e provincia, non mira soltanto a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura, ma fa parte di un progetto fortemente voluto dalla presidente dell’Associazione, Monia Magliocco e dai Carabinieri di Latina, volto a favorire l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, attraverso percorsi rivolti alla sostenibilità ambientale, alla tutela e il rispetto degli ecosistemi e del patrimonio ambientale.

Durante le escursioni, sotto lo guida di personale qualificato della Forestale, i ragazzi saranno introdotti alla conoscenza della flora e della fauna, sensibilizzati a comportamenti virtuosi atti a preservare gli equilibri del territorio e orientati a consolidare buone prassi come quelle di evitare gli sprechi delle risorse, fare la raccolta differenziata dei rifiuti ecc..

L’educazione ambientale diventa in questo modo educazione alla “legalità” ambientale: un approccio globale alla sostenibilità per la formazione di una profonda coscienza sociale e per un'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile senza "barriere alla partecipazione" per alcuno: opportunità ed esperienza foriera delle condizioni di base, civiche e sociali, per un futuro migliore.