Foce Verde, pesca un barracuda di 3 chili: «Faticoso tirarlo su, era pesante e poco mansueto»

Un barracuda di tre chili pescato l'altro giorno a Foce Verde. A prenderlo è stato Fabio D'Abbruzzo, sessant'anni, esperto pescatore di Lariano in vacanza sul lungomare di Latina.

L'ho pescato quasi sotto costa, al limite della balneabilità, dove l'acqua non era alta più di tre metri ha raccontato il pescatore, che non ha aspettato un attimo per mostrare il trofeo sui social. "Ero in barca ha raccontato - e l'ho preso con la canna, a traina, con l'esca viva. È stato divertente ma tirarlo su non è stato proprio facile: pesava circa tre chili e non era mansueto. Poi quando ce l'hai in barca può essere un problema gestirlo e infatti, come per gli altri pesci predatori, ho usato una pinza".

D'Abbruzzo da quando aveva diciassette anni esce a pesca ma lui il pesce non lo mangia, lo cattura soltanto. Si diletta in questa pratica per sport.

Che fine ha fatto allora quel barracuda? È vero che io non lo mangio - dice - ma altri l'hanno ridotto in tranci e cucinato sulla griglia. Non è la prima volta che nelle acque laziali vengono pescati animali simili. Nel 2019 la cooperativa dei pescatori di Terracina batté all'asta un esemplare di quattro chili. Simile al cugino che vive nei mari tropicali, il nostro Sphyraena viridensis è più tozzo e più piccolo di quello atlantico. Il barracuda del Mediterraneo pesa di solito tra uno e tre chili, quello atlantico può arrivare fino a dieci. Il nostro però è pienamente commestibile, ha carni tenere e saporite, grassi moderati e proteine di qualità. Quello atlantico, invece, può risultare tossico perché, con la dieta, assume la ciguatossina, una sostanza che provoca intossicazione alimentare nell'uomo.