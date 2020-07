Latina, fIori bianchi e palloncini per l'ultimo saluto a Chiara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un silenzio quasi irreale ha accompagnato Chiara Battisti nella chiesa di Santa Rita, dove ieri mattina è stato celebrato per lei l'ultimo saluto da una folla di parenti, amici e conoscenti. Un silenzio che esprimeva un dolore immenso ma composto, rotto soltanto dal canto insistente delle cicale e dal motore del carro funebre bianco. Bianca anche la bara, come il fascio di rose posto al di sopra di essa, accanto ad un fascio di anthurium rosa e un mazzo di rose rosse.Vicino alla chiesa le epigrafi, con la foto della ragazza sorridente con in mano la torta dei suoi 28 anni, compiuti ad aprile. «Chiara è con noi e continuerà a vivere eternamente con il Signore ha detto don Enrico Scaccia, parroco di Santa Rita durante l'omelia Quando il dolore è troppo forte, non riusciamo a combinare stato d'animo e pensieri, ma è questo il momento di reagire, di non disperare perché non siamo soli».Don Enrico ha scelto il passaggio della risurrezione di Lazzaro per spiegare ai presenti, con le parole del Vangelo, che Chiara ha lasciato la sua vita terrena per passare a quella eterna. Nelle parole del sacerdote non c'è mai stato alcun cenno ad un addio. Solo parole di speranza e di consolazione per i tanti arrivati a colmare la chiesa e il piazzale esterno nonostante il caldo e il covid. Un pensiero anche per Gianmarco, il fidanzato: «Stiamogli vicino in questo momento delicato».LA TESTIMONIANZAA chiudere il fiume di parole in chiesa sono state due amiche strettissime di Chiara: «Non dimenticheremo quello che hai fatto per noi. Sei solare, piena di energia, hai tirato fuori il meglio di noi. Sei splendida». Ad accogliere il feretro, esternamente, un lungo applauso e un gruppo di amici con in mano lettere argentate a formare il nome di Chiara, poi lasciate volare in cielo.Poi ancora altri palloncini bianchi sulle note di Tu come stai di Claudio Baglioni, ed altri colorati, con dei pensieri scritti a mano dagli amici. La ventottenne lascia un grande vuoto e il rimpianto di ciò che poteva essere: proprio ieri si sarebbe dovuta laureare in Farmacia. Un tragico destino ha voluto che quel traguardo non arrivasse mai, per lasciare il posto alle lacrime.L'INCIDENTEChiara la notte tra tra il 10 e l'11 luglio era a bordo di una Bmw con il suo ragazzo Gianmarco, quando sull'Appia al km 83 all'altezza di Pontinia, si è verificato l'impatto frontale tremendo con la Mini di Alessandro Paolucci, 40enne di Cisterna di Latina deceduto sul colpo. In gravissime condizioni i due feriti erano stati portati al Santa Maria Goretti di Latina: qui Chiara è rimasta in coma per una settimana, fino alla certificazione della morte cerebrale venerdì scorso.