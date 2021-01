Fiocco rosa a Sabaudia: dopo tantissimi anni una bambina è nata nel Comune pontino

Un evento più unico che raro. Da molti anni non nasceva una persona nel territorio del Comune di Sabaudia. Non essendovi un ospedale infatti i parti da molto tempo a questa parte avvengono tutti a Latina o in altre città in cui sono presenti reparti maternità. Ma il 10 gennaio, alle 4.30 del mattino, a Sabaudia, e, per la precisione, a Borgo San Donato, è venuta alla luce una bella bimba, grazie al parto in acqua. A dare la notizia, sulla sua pagina Facebook, è stata il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi. “In questo periodo ancora così precario , ricevo e condivido con estrema gioia la notizia di una nuova nascita a Sabaudia – ha scritto – Dopo tanti anni abbiamo una nuova nata proprio nel Comune di Sabaudia. Auguri alla famiglia e benvenuta alla piccola!”.

