Fiocco celeste in casa Perin: a Torino è nato Leonardo, secondo figlio di Mattia e Giorgia

E' nato questa mattina a Torino il secondogenito di Mattia Perin e Giorgia Miatto. Il calciatore di Latina e sua moglie lo hanno chiamato Leonardo. A festeggiare l'arrivo del bimbo la sorellina Vittoria, che ha da poco compiuto due anni, e i genitori del giocatore, Pierluigi Perin e Anna. La notizia è arrivata a Latina in tempo reale. Era stato proprio Mattia a svelare ai tifosi la notizia del secondo figlio in arrivo in un collegamento su Instagram nel marzo scorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA