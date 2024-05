Sabato 25 Maggio 2024, 05:35

Si spacciava dentista dal 2018. Aveva anche uno studio in via Augusto, in pieno centro, dove riceveva i clienti. Otturazioni, estrazioni, protesi dentarie, come un normale professionista del settore. Nello studio aveva appeso anche le “tradizionali” certificazioni per svolgere la professione. Insomma tutto normale. C’era solo un piccolo, grande, particolare di cui i clienti erano all’oscuro: l’uomo non era un vero dentista.

Ad accorgersene, purtroppo a sue spese, è stato un 74enne di Aprilia in cura nello studio del sedicente odontoiatra da circa sei anni. L’ultimo intervento previsto era una protesi dentaria. Il 74enne si è sottoposto alle visite mediche del caso e gli era stato fornito un preventivo di spesa. L’intervento a cui si doveva sottoporre aveva un costo di circa mille e duecento euro.

L’anziano ha quindi pagato l’intero importo, dilazionandolo in diverse rate, e il giorno fissato per l’appuntamento, fine aprile scorso, si è presentato davanti allo studio del dentista. Ha suonato il campanello ma nessuno ha risposto. Operazione ripetuta più volte nell’arco della giornata ma che ha sempre dato esito negativo. Lo studio è rimasto chiuso fino a sera. A quel punto ha provato a contattare telefonicamente il “professionista”. Chiamate che però sono sempre cadute nel vuoto.

Il 74enne ha iniziato a insospettirsi di questa sparizione improvvisa, soprattutto dopo che aveva versato i 1200 euro per l’intervento programmato. Si è quindi diretto dai carabinieri e una volta in caserma ha raccontato loro quanto accaduto. I militari del reparto territoriale di via Tiberio hanno immediatamente eseguito alcune verifiche sul sedicente dentista e lo hanno subito identificato. Si tratta di un 79enne del posto che non ha mai conseguito i titoli previsti per operare come dentista.

A un controllo più approfondito, è venuto fuori che il falso odontoiatra era stato già denunciato in passato per analoghi motivi. Sette le denunce a suo carico accumulate in giro per l’Italia. Sempre spacciandosi per dentista. Al momento il truffatore risulta irreperibile, scomparso dopo l’ultimo raggiro da 1.200 euro.

È indagato per le ipotesi di truffa ed esercizio abusivo di professione. Intanto gli accertamenti dei carabinieri di via Tiberio proseguono. Si sta cercando di capire quante persone, in tutti questi anni, sono finite nella rete del falso dentista, quanti interventi ha svolto in maniera abusiva, truffando, di fatto, tutti i clienti che a lui si erano affidati.