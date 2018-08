Finte armi per simulare azioni di camorra e postarle sui social: denunciati in 13

Tredici persone di età compresa tra 21 e 34 anni sono state denunciate per procurato allarme da personale della Polizia di Stato del commissariato di Formia, in quanto simulavano scene di criminalità per poi postarle sui social network



Nel pomeriggio di domenica è pervenuta una segnalazione circa la presenza di individui armati nei pressi del cimitero di Formia.



Personale della squadra volante ha effettivamente rilevato la presenza di alcune persone che, brandendo delle armi rivelatesi poi tipo giocattolo, erano intenti a simulare finte azioni criminali di stampo camorristico riprese con i telefonini e postate sui social.



Sono state quindi fermate ed identificate 13 persone che hanno utilizzato riproduzioni di armi per delle riprese in luogo pubblico, senza aver richiesto le previste autorizzazioni. Sono state rinvenute e sottoposte a sequestro, sei armi giocattolo, tra fucili e pistole.

Luned├Č 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58



