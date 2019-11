Finita la carta, stop ai "numeretti": lunga fila e disagi al Cup dell'ospedale "Goretti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Carta esaurita, ci scusiamo per il disagio». E' la scritta che compare al centro unico di prenotazioni dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove una lunga coda si è formata alle casse del padiglione "Porfiri". Inizialmente sembava che i biglietti fossero stati ritirati per consentire di smaltire solo chi aveva fatto in tempo a prendere il numeretto entro le 16, poi invece si è capito che non c'era proprio la carta e quindi si sono messi tutti in coda.A una situazione già normalmente caotica - per le numerose presenza al centro di prenotazioni - si è aggiunto un ulteriore disagio.