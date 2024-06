Si ribalta nel canale in strada della Chiesuola: 39enne trasportato in ambulanza in ospedale

Un incidente stradale autonomo si è registrato poco dopo le 15 di oggi in strada della Chiesuola, poco prima dell’incrocio con l’Appia, a due passi da Casal delle Palme, nel comune di Latina. È qui che una vecchia Fiat guidata da un uomo di 39 anni, il quale viaggiava in direzione borgo Piave, è finita fuori strada nel canale che costeggia la carreggiata, ribaltandosi su di un lato dalla parte opposta della stradina che permette l’accesso ad un noto tennis club della zona.

Immediato l’intervento di un camion dei vigili del fuoco e di un’ambulanza del 118, i cui paramedici hanno trasferito il trentanovenne ferito in codice giallo all’ospedale Santa Maria Goretti, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto.