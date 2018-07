Fine settimana di relax a Sabaudia per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la compagna Olivia Paladino. Il premier è stato ospite della villa di un amico imprenditore, presidiata dalle forze dell’ordine.



Una vacanza “blindata”, interrotta solo da una fugace apparizione a San Felice Circeo, comunque lontano da occhi indiscreti. Il presidente del Consiglio è arrivato venerdì ed è ripartito domenica nel tardo pomeriggio. Un fine settimana privato, anche se è stato ovviamente necessario predisporre un servizio di vigilanza. È la prassi, in casi del genere. La villa è stata presidiata 24 ore su 24, ma per il premier un fine settimana di assoluto riposo.



Sabaudia è da sempre meta di politici, imprenditori e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.



