Finanziamenti della Regione ad associazioni culturali e sportive, l'invito del Comune di Fondi a partecipare

Ultimi giorni per accedere ai finanziamenti della Regione Lazio destinati alle associazioni culturali e sportive così il Comune di Fondi invita le realtà del territorio a partecipare al bando di Laziocrea

Il promemoria arriva dal sindaco Beniamino Maschietto e dall'assessore Vincenzo Carnevale. «I sodalizi che si aggiudicheranno i finanziamenti – commenta Carnevale – riceveranno una vera e propria iniezione di liquidità in un momento in cui i progetti e le iniziative sono sempre in numero superiore alle effettive possibilità degli enti locali. Questo contributo potrebbe servire a realizzare un buon progetto rimasto nel cassetto oppure – aggiunge - per migliorarne un altro, andando per esempio a coprire spese che, in fase di previsione, sembravano eccessive per le possibilità, sempre troppo ristrette, dell'associazionismo. A tutte queste piccole ma importantissime realtà del territorio, ricordo, quindi, che per partecipare al bando c'è tempo fino al 21 dicembre». Due giorni in più, invece, per le associazioni sportive dilettantistiche.

«Si tratta – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore allo sport Fabrizio Macaro – di un'interessante occasione per le realtà del territorio che sono in continuo fermento ma poi si scontrano con la cronica carenza di fondi».

Per le associazioni culturali e di promozione sociale (Aps), anche appartenenti al Terzo Settore, che siano attive nella promozione artistica e culturale, nella produzione e nella formazione, la Regione Lazio ha stanziato, in totale, 4 milioni di euro.

Due le categorie di beneficiari: gli organizzatori di attività culturali e artistiche che non sostengono la spesa di uno spazio, i quali potranno ottenere un contributo una tantum a fondo perduto pari a 5.500 euro; tutti coloro che, oltre a essere organizzatori, sostengano anche il costo (contratto di locazione, concessione d’uso, comodato) di uno spazio polifunzionale sul territorio regionale deputato all’esecuzione di queste attività e che potranno ottenere un contributo una tantum a fondo perduto pari a 9mila euro. Per le associazioni sportive dilettantistiche, invece, contributo di 1000 euro per chi organizza attività ma non ha la gestione di spazi, di 2000 se abbiano anche il costo derivante dalla gestione (locazione, comodato, concessione).

Le domande di contributo dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, entro lunedì 21 dicembre per le associazioni culturali e mercoledì 23 per quelle sportive.

