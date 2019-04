Finanziamenti per la pesca e bandi europei, a Ponza incontro con associazioni e studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Ponza, martedì 9 aprile a partire dalle 11 le Acli provinciali di Latina, Coldiretti Latina e Confcooperative Lazio Sud svolgeranno un seminario sui bandi Feamp, i finanziamenti alla pesca e alle attività marinare erogati dalla Regione Lazio.Le tre organizzazioni, in collaborazione con l'istituto tecnico per il turismo "Pisacane", promuoveranno i nuovi bandi e l'idea dello sviluppo della filiera ittica nel Lazio. Dopo gli stati generali della pesca a Terracina lo scorso 7 marzo, presso l'Istituto "Filosi", questa volta il confronto viene portato nell'Isola pontina.A relazionare saranno Nicola Tavoletta, in rappresentanza dell'assessorato regionale alle politiche agricole, e Giovanni Maselli, in rappresentanza dell'area decentrata agricoltura della Regione Lazio. A rappresentare le tre associazioni il presidente Acli, Maurizio Scarsella. Prevista la presenza del vicario del vescovo di Gaeta, Don Mariano Parisella, del sindaco Franco Ferraiuolo, del comandante della capitaneria di Porto Rosa D'Arienzo e del vice preside della scuola Angelida Costanzo. Come a Terracina i lavori saranno aperti dal dirigente scolastico Anna Maria Masci e modererà i lavori Costantino Mustacchio del giornale online Lazio Sociale.