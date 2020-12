"Botti" di Capodanno, 640 ordigni in un garage del centro: uomo arrestato a Formia

Oltre 640 ordigni esplodenti scovati dai Baschi Verdi della Compagnia di Formia, all’interno di un garage di un condominio sito nel centro della città, a pochi passi da una scuola elementare. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino e tratto in arresto per trasporto e detenzione abusiva di materiale esplodente connotato da elevata micidialità.

L’operazione è scattata a seguito di un monitoraggio costante della zona, effettuato dalle Fiamme Gialle nell’ambito del servizio di controllo del territorio, con particolare riguardo in questo periodo al mercato illegale dei “fuochi d’artificio”. I Finanzieri avevano notato un andirivieni di persone e movimenti di mezzi tali da far sospettare l’esistenza di un traffico illecito, per il quale si è deciso di procedere, una volta acquisiti sufficienti elementi, a un controllo più accurato.

La perquisizione ha permesso di rinvenire un ammontare di circa 65 chilogrammi di ordigni pirotecnici illegali, artigianalmente confezionati. Gli “articoli”, estremamente pericolosi in considerazione proprio della produzione “casalinga” e della carica esplosiva, erano stati approvvigionati in vista delle imminenti festività di fine anno e avrebbero potuto fruttare, approssimativamente, oltre 10.000 euro una volta immessi sul mercato.

