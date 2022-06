Scoperto un enorme archivio di file pedopornografici, nei guai un insegnante in pensione e un 14enne

File pedopornografici, video, foto, un immenso archivio è stato sequestrato dalla polizia postale nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.

Gli investigatori, notando un flusso di dati particolaremente intenso, hanno concentrato l'attenzione su una serie di utenze della provincia di Latina. Dagli approfondimenti sono risaliti ad alcune persone residenti a Latina e provincia, in particolare un insegnante in pensione di 65 anni, residente a Cisterna di Latina.

La polizia postale di Latina ha organizzato un blitz con una perquisizione che ha consentito di scoprire l'enorme archivio, gestito sia con dati su memorie fisiche sia con spazi cloud.

L'indagine, sulla quale viene mantenuta totale riservatezza, si articola soprattutto tra le centinaia di canali Telegram attraverso i quali il materiale viene pubblicato e condiviso tra migliaia di utenti.

Così è stato possibile risalire all'insegnante in pensione ma anche ad altri indagati residenti nella provincia di Latina. Tra loro figura addirittura un ragazzino di appena 14 anni, residente a Sezze, che avrebbe scaricato materiale pedopornografico utilizzando l'utenza intestata al padre. Anche in questo caso il materiale è stato isolato e sequestrato, con l'obiettivo di ricostruire passo dopo passo le varie fasi della diffusione e, in seconda battuta, la fonte che ha pubblicato le foto e i video estremamente scabrosi.

Oltre ai due indagati, sono state individuate altre utenze sospette, sempre in provincia di Latina, sulle quali sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.