Figlie uccise dall'ex marito a Cisterna, Antonietta ha incontrato Papa Francesco

Aveva perdonato ed espresso il desiderio di incontrare Papa Francesco. Antonietta Gargiulo, la donna che ha Cisterna si è vista uccidere le figlie dall’ex marito che a sua volta si è tolto la vita, il 28 febbraio scorso , ieri pomeriggio è stata ricevuta dal Santo Padre nella residenza di “Santa Marta”.La donna, coinvolta nella tragedia familiare, si era affidata alla fede sin dal primo momento e in occasione dei funerali di Alessia e Martina, uccise dal marito Luigi Capasso che prima aveva ferito gravemente proprio l’ex moglie, aveva fatto giungere un messaggio di perdono Ripresasi dopo le cure al “San Camillo” di Roma - dal quale era stata dimessa il 21 marzo - seguita dai familiari e dalla comunità “Gesù risorto”, aveva mandato un messaggio audio «Ciao a tutti cari fratelli - disse in quella occasione - Voglio ringraziare ognuno di voi per le preghiere e per l’amore. La mia vita oggi qui è un miracolo e ringrazio Dio ogni istante. Il vero miracolo, ancora, è l’amore che ha circondato me e soprattutto le mie bambine. Il vero miracolo è che l’odio, il male e il rancore non hanno vinto nei nostri cuori, ma regna un senso di pace, pietà e misericordia. Regna l’amore che si sta estendendo a cerchi concentrici come da una goccia e sta arrivando lontano. La parola di Dio ha vinto sulla morte ed io lo posso testimoniare». Antonietta, poi, aveva ringraziato tutti coloro che avevano pregato per lei invitandoli a continuare a farlo. Cosa che nella sua Comunità è scicuramente avvenuta.La donna, inoltre, aveva espresso alle persone più vicine il desiderio di incontrare il Papa e ieri è stata esaudita. Non si conoscono i particolari dell’incontro, dalla Santa Sede è stato emesso uno scarno comunicato e diffusa l’immagine di Antonietta vicina al Santo Padre.