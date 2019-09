Fienile distrutto dalle fiamme, vigili del fuoco al lavoro per ore

Un incendio ha distrutto un fienile a Pontinia. Le fiamme sono divampate nella notte e i vigili del fuoco hanno lavorato ore per poterne avere ragione. Sono andate in fumo oltre 400 "ballone" depositate all'aperto, nei pressi di un'azienda agricola sulla Migliara 50.



Ignote al momento le cause del rogo, sono in corso accertamenti, ma il fuoco e il denso fumo hanno richiamato l'attenzione di numerosi residenti della zona. Per fortuna non si registrano danni a persone, mentre è molto ingente quello al titolare dell'attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA