Fiamme in piazza Roma ad Aprilia, danneggiate le casette in legno

Incendio nella notte in Piazza Roma ad Aprilia. Distrutte due casette di legno installate nell’area centrale della piazza, una delle quali presa in affitto alla Proloco dal Centro Odontoiatrico Oris di Aprilia. Il Centro aveva pianificato delle attività per Carnevale per i bambini e un percorso di promozione. Tutto il materiale in esposizione è andato distrutto. Del caso sono stati informati i carabinieri di Aprilia. Si cerca ora di capire le cause del rogo, l’ipotesi è che ad agire siano stati dei vandali. © RIPRODUZIONE RISERVATA