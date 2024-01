Giovedì 11 Gennaio 2024, 12:06

L'odore acre si è sentito improvvisamente all'ora di pranzo di ieri in viale Nervi, nelle palazzine popolari che si trovano a pochi metri dallo scheletro dell'ex Icos a ridosso della Pontina. Quando gli inquilini delle scale "E" e "F" hanno aperto le porte di casa, sono stati travolti dal fumo che aveva già invaso le ampie scale delle palazzine. Un grosso incendio aveva colpito l'area interrata del complesso, dove ci sono le cantine utilizzate dai residenti. Le fiamme sono partite da una cantina in particolare che è stata completamente distrutta dal rogo. Immediatamente i residenti hanno chiamato il numero di emergenza e, nel giro di pochi minuti, sono intervenuti diversi uomini dei vigili del fuoco insieme agli operatori sanitari del 118 e ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti su quanto accaduto.«A un certo punto - racconta una donna che vive nella palazzina - siamo stati invasi dal fumo, siamo fuggiti rapidamente ma non si riusciva a respirare e in alcuni punti neanche si vedeva nulla, le scale erano piene di fumo e alcune persone urlavano chiedendo aiuto». Momenti di panico sono stati vissuti da diverse famiglie, quelle che vivono più a ridosso della cantina andata in fiamme.I vigili del fuoco sono arrivati in viale Nervi con diversi mezzi perché la situazione rischiava di complicarsi ulteriormente. Le scale, dopo la diffusione del fumo, erano ormai inagibili e così sono stato utilizzate anche delle autoscale per raggiungere le persone più a rischio di intossicazione. In tutto sono stati soccorsi circa 30 residenti, alcuni dei quali in età avanzata.Nel frattempo gli operatori del 118 hanno organizzato i soccorsi sul posto, preparandosi anche per eventuali trasferimenti al pronto soccorso per casi più gravi. In tutto sono state visitate circa 20 persone, 7 delle quali sono state successivamente trasferite al Goretti in via precauzionale, avendo riscontrato dei problemi respiratori dovuti alla forte presenza di fumo. Si tratta in particolare di 4 anziani, una ragazza asmatica, un bambino piccolo e un ragazzo adolescente, nessuno è grave. Il parcheggio che si trova davanti alla palazzina colpita dall'incendio sembrava un piccolo ospedale da campo, con la presenza di mezzi del 118 della Croce Azzurra arrivati da Latina Scalo, Sezze, Pontinia, Sabaudia e dal vicino quartiere Q4.Alcuni residenti hanno urlato tutta la loro rabbia per la situazione in cui versa il complesso residenziale. «Questi sono episodi all'ordine del giorno - ha detto un abitante del palazzo - perché questo è un quartiere abbandonato, le cantine non sono in sicurezza, c'è sporcizia e caos ovunque. Ci sentiamo abbandonati dall'Ater e le nostre segnalazioni non servono a nulla». Cinque i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti insieme a due gazzelle dei carabinieri. Saranno loro a indagare su quanto accaduto per stabilire l'origine del rogo, tutte le ipotesi restano aperte, compresa quella dolosa. Qualche anno fa, nel 2019, un altro incendio colpì il complesso: all'ultimo piano si sviluppò un rogo in un piccolo deposito condominiale ricavato su una terrazza e coperto da una tettoia. Le fiamme distrussero alcune biciclette e altro materiale accatastato. Anche in quella occasione si rischiarono conseguenze ben più gravi.Marco CusumanoFabrizio Scarfò