Fiamme distruggono due magazzini a Itri, a fuoco la vegetazione circostante

Due magazzini distrutti da un incendio a Itri. Il personale dei vigili del fuoco di Gaeta è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi in località Calabretto, a seguito delle segnalazioni giunte al 115.



Il personale arrivato in zona ha preso atto della situazione e ha iniziato le operazioni di spegnimento con l'ausilio di un'autobotte da Latina e di un elicottero antincendio della Regione Lazio, in quanto le fiamme si erano propagate alla vegetazione circostante



Avuto ragione dell'incendio, sono stati svolti gli accertamenti - in collaborazione con i carabinieri - per cercare di stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA