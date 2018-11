Cisterna, una fiaccolata per chiedere giustizia per Desirée

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fiaccolata a Cisterna per chiedere giustizia per Desirée Mariottini. Poco prima delle 18 si sono aperti due striscioni con la scritta “Desy via nostra ti amiamo” sorretti dai famigliari, tra cui gli zii, il nonno Ottavio, i cugini Marco Mazzoli (consigliere comunale) e la madre Barbara Mariottini. Il terzo striscione è quello dell’amministrazione comunale con la scritta “Insieme per non dimenticare Desirèe”.Il corteo, formato da circa 300 persone, si è diretto verso la chiesa del quartiere San Valentino, dove Desirèe è cresciuta con i suoi famigliari. Candele in mano e palloncini hanno colorato il corteo nel buio. Dopo un breve tratto di Corso della Repubblica (dove i negozi durante il passaggio hanno abbassato le luci, le serrande e spento la musica) e superato l’ex convento di Sant’Antonio, il corteo ha imboccato la nuova strada di collegamento con il quartiere San Valentino.Ad accogliere la folla nel sagrato della chiesa c’erano il parroco Don Livio Fabiani, il sindaco di Cisterna Mauro Carturan e l’amica Alessia, 16 anni, che ha ricordato la ragazza scomparsa.