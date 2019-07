© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ tempo di jazz nel Golfo di Gaeta. Ultimi due appuntamenti, in questo weekend, per il 15° JazzFlirt Festival di Formia. Domani, sabato, alle 21.30, al Museo del Brigantaggio di Itri è di scena Maria Grand, ginevrina sassofonista ma ormai newyorkese d’adozione, una delle voci più originali creative e interessanti della nuova scena jazzistica internazionale che si è formata con un artista del calibro di Steve Coleman ed è stata votata nel 2018 come miglior artista emergente dal referendum di JazzTimes. La Grand si presenta alla testa del suo eccezionale trio, completato da Linda May Han Oh e Savannah Harris. Presenterà, tra gli altri, il suo ultimo brano di successo ‘Magdalena’. E domenica alle 21.30 nell’area archeologica Caposele a Formia la chiusura con il concerto della straordinaria vocalist Greta Panettieri e del suo quartetto..Cresciuta artisticamente a New York, è una musicista dalla personalità vulcanica che sta facendo sempre più parlare di sé in Italia e all’estero, per la bellezza del timbro, l’incredibile tecnica vocale e la formidabile capacità comunicativa. Il concerto sarà preceduto da un breve open act del Gymnasium Quartet (Domenico Vellucci sassofono, Paolo Zamuner pianoforte, Armando Iacovella chitarra e Alessandro Forte batteria), formazione locale che attraverso un repertorio di brani originali cerca di esplorare sonorità legate al jazz attingendo anche da mondi apparentemente lontani da esso, come la musica classica e la world music. Ultimi due appuntamenti anche per il Gaeta Jazz Festival organizzato dall’associazione Armonia. Domani alle 20 al Castello Aragonese Technoir e Nicola Conte e domenica alle 17.30. al lido Ariana, Nicola Guida, Stone and Moments e Godblasscomputer in ‘Napoli segreta’.