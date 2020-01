Feste nelle piazze di Latina e provincia hanno salutato l'arrivo del 2020. Dal capoluogo a Scauri riuscite le iniziative dei Comuni per entrare nel nuovo anno. Rispetto ai classici "botti" - vietati da molti sindaci ma regolamente esplosi - da registrare un solo ferito, a Terracina.



Numerosi interventi dei vigili del fuoco, in particolare per cassonetti bruciati.



Fiocco rosa al Santa Maria Goretti di Latina per la prima nascita, alle 4.15 è venuta alla luce una bambina. © RIPRODUZIONE RISERVATA