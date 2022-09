Martedì 6 Settembre 2022, 10:38

«3-0 e palla al centro. E ora, fateci governare!». Sui social la fine dello scrutinio è una festa per Lbc e centrosinistra e un'inaccettabile ingiustizia o comunque un risultato vissuto ovviamente con estrema delusione dal centrodestra che ha sfiorato il recupero di Zaccheo. Si parla di impresa mancata, di impresa epica nei post. La foto simbolo della vittoria è stata quella di Coletta, nel point elettorale, con gli attivisti di Lbc in festa con le mani alzate per esultare. E anche se la vittoria è intrisa di dubbi e incognite sul futuro, almeno sui social si è voluto festeggiare per qualche ora.

«Esausto ma felice. E sono 3...» ha scritto Dario Bellini accompagnando il post da una foto con espressione soddisfatta, riferendosi alla terza vittoria di Coletta su Zaccheo che, tra l'altro, gli consentirà di rientrare in Consiglio comunale dopo esserne rimasto fuori dopo le votazioni di ottobre. La stessa foto dei festeggiamenti rimbalza sulle bacheche di Valeria Campagna, Daniela Fiore, Gianmarco Proietti ed Emilio Ranieri. Quest'ultimo riflette: «Il dato è chiaro. La Politica non si fa da soli. Ci si ascolta, confronta, si mettono in comune idee, proposte, legittime ambizioni. A volte si cambia idea e si decide di mettersi al servizio del bene comune. Insieme».

Il sindaco rieletto mantiene un atteggiamento composto, consapevole della delicatezza del momento e della fragilità di questa vittoria che deve fare i conti, ancora una volta, con una maggioranza di segno politico opposto e, forse, con ulteriori ricorsi che potrebbero complicare una situazione già difficile da gestire. Dopo una dichiarazione ufficiale nel pomeriggio ha pubblicato un montaggio video che ripercorre alcuni momenti della campagna elettorale e la semplice scritta «Grazie Latina!».

CENTRODESTRA

Più silenziosi, anche sui social, gli esponenti del centrodestra. L'attivissimo Salvatore De Monaco, sempre presente nelle discussioni sulla politica locale, ha diffuso un commento all'insegna del politicamente corretto: «Le sconfitte bisogna accettarle per andare avanti ed essere rispettosi sempre!».

Vincenzo Zaccheo ha scelto Facebook per sottolineare, con una punta d'amarezza, una vittoria che non gli servirà a raggiungere l'obiettivo: «Gli elettori si sono espressi in maniera chiara palesando un maggiore consenso sia a me che al centrodestra e decretando di fatto quella che sarà una situazione di governabilità senza una maggioranza netta. Questo sia elemento di riflessione per il Sindaco rieletto».

Andrea Chiarato, consigliere di Fdi, dice di essere già in campagna elettorale: «Anche un voto può fare la differenza, questa è la dimostrazione che è proprio così perché abbiamo perso per qualche decina di voti. Coletta resterà quindi sindaco di Latina ma senza una maggioranza che gli permetta di governare, costringendo la città ad altri mesi di immobilismo. L'unica soluzione è sfiduciarlo subito! Probabilmente si voterà a gennaio 2023 in concomitanza con le regionali. Per la terza volta in 12 mesi siamo in campagna elettorale». La situazione è complicata e sui social c'è chi fatica a capire come è possibile che Zaccheo pur avendo preso più voti abbia perso, chi maledice i traditori e chi invita a sfiduciare Coletta. E' la piazza, sono gli umori della città, una volta erano nei bar, oggi sui social.